Adolescente de 16 anos foi agredida a pauladas e ameaçada pelo pai, de 37, durante a tarde de sexta-feira (28), no município de Novo Santo Antonio. Esposo da vítima tentou ajudar, mas acabou sendo impedido. Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi localizada com um hematoma na região lombar. Perguntada sobre o ocorrido, a adolescente relatou que estava na residência do seu avô e que seu pai estaria fazendo uso de bebida alcoólica.



Sem motivo, o pai começou a se exaltar, pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes na região lombar e no braço direito da vítima. Logo depois, suspeito obrigou a filha a ajoelhar sobre pedras. Diante da situação, o esposo da vítima, de 23 anos, tentou ajudar, mas foi impedido.



A mulher relatou que pegou o celular para tentar pedir ajuda policial. Porém, o suspeito tomou o celular e quebrou. O patriarca teria dito: “se você ligar para a polícia eu posso ir preso, mais quando eu sair eu mato todos, um por um”.



Pai da vítima foi algemado e preso pela PM.