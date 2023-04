A Policia Militar da cidade de Aripuanã, noroeste do estado de Mato Grosso, foi acionada na madrugada de ontem pelos profissionais do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU), que informou sobre uma pessoa encontrada sem vida na Rua “C”, no bairro Vila Operária, nos fundos do bar da “Loira Drinks”.

No local, os policiais confirmaram que a vítima do sexo masculino estava sem sinais vitais e com ferimento causado por projetil de arma de fogo na região craniana, (nuca).

Em uma conversa com os moradores das proximidades, e também da casa onde a vítima morava, todos disseram ter ouvido o disparo de arma de fogo, porém, não ouviram qualquer barulho de veículo saindo do local e tão pouco conseguiram visualizar quem seria o suspeito dos disparos.

Uma das testemunhas disse que após ouvir o disparo, se levantou para averiguar o que havia acontecido e se deparou com a vítima Reinato Sebastião Dos Santos Filho, que possuía passagens por furto e tráficos de drogas, caído no chão e sangrando muito.

A PM fez o isolamento da área onde ocorreu o crime e acionou a Polícia Civil para realizar os trabalhos de perícia, e dar seguimento nas investigações.