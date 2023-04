Elias Lopes da Silva, Eduardo Sousa de Lima, e Alexssandro da Silva Feliz, foram encontrados com as maos amarradas.

O delegado Philipe Pinho, de Campo Verde (131 km de Cuiabá), esclareceu que os jovens Elias Lopes da Silva, 27 anos, Eduardo Sousa de Lima, 26 anos, e Alexssandro da Silva Feliz, 34 anos, foram executados na cidade. Eles estavam desaparecidos desde o último dia 19 de abril e os corpos foram encontrados nessa sexta-feira (29).

De acordo com o delegado, os três corpos estavam amarrados com as mãos para trás. “O que nós temos são indícios [de que são eles]. Temos as mesmas vestes dos rapazes, bem como as marcas corporais. A forma como eles foram encontrados indicam uma situação de execução, já que estavam com as mãos amarradas para trás”, explicou.

Os três jovens, juntos de outro amigo, vieram de São Paulo para fazer a instalação de câmeras de segurança nas escolas municipais da cidade.

O amigo contou que o trio foi até o "Bar do Corote" e ele ficou no hotel. Por volta das 19h, recebeu mensagem de Eduardo dizendo: “mano, deu ruim”. Depois disso, não conseguiu mais contato com os amigos.

Durante as investigações da Polícia Civil, foram levantadas informações de que o crime poderia ter ocorrido na região da Rodovia MT-344, onde havia a possibilidade dos corpos terem sido ocultados. Com base nas informações, foram realizadas buscas na região, onde foi localizada uma cova rasa.

Na escavação do local, foram encontrados os três corpos possivelmente dos amigos. As equipes da Polícia Civil e da Politec estiveram no local para as providências cabíveis. As investigações estão em andamento para identificação dos suspeitos e esclarecimento das circunstâncias e motivação do crime.