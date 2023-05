Com a chegada da Polícia Militar, o vereador já estava dentro do carro, prestes a manobrar o veículo para sair do local, quando foi abordado e identificado pelos policiais. Ao receber os documentos pessoais de volta dos policiais, o vereador respondeu: "Bom, agora que você fez a sua parte, eu vou fazer a minha na Câmara", de acordo com o boletim de ocorrência.