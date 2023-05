Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, Levi Mendes Lopes, 34, morreu em um acidente de carro em Nova Xavantina no último sábado (29). De acordo com as informações, Mendes trafegava numa estrada que dá acesso à cachoeira da Saudade, quando o veículo em que ele estava com a família caiu em um córrego ao passar sob uma ponte de madeira.



Os ocupantes foram resgatados e encaminhados para o hospital. No entanto, o soldado não resistiu aos ferimentos e faleceu. O militar era natural de Barra do Garças e ingressou na corporação em novembro de 2014. Ele estava lotado no Comando Regional de Água Boa.

Por meio de nota, o comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Corrêa Mendes, lamentou a morte. “O coronel Alexandre Corrêa Mendes, lamenta a repentina e dolorosa perda e transmite as mais sinceras condolências aos familiares , bem como aos colegas de farda e amigos, que enfrentam este momento difícil”, cita a manifestação.