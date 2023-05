Fiscais da Sema e do Ibama, com apoio de agentes federais, estão destruindo as chamadas casas de praia, construídas ilegalmente por empresários nas ilhas e às margens do rio Arinos, em Juruena. A operação começou na sexta (28). Os fiscais chegaram de surpresa e atearam fogo em algumas casas de veraneio, destruindo-as totalmente.

Essas edificações feitas ao arrepio da lei do uso e ocupação do solo eram mais usadas nos finais-de-semana. De acordo com o site RD News, os responsáveis, que estão sendo identificados, vão responder administrativamente e criminalmente por construção em áreas de preservação ambiental.