Um jovem identificado como Gabriel Garcia Junior, de 26 anos, morreu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (1º) na Rodovia MT-480, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o jovem seguia pela rodovia quando perdeu o controle do veículo e colidiu com árvores de uma plantação de eucalipto às margens da estrada.