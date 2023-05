Dois adolescentes invadiram a residência de um médico, no bairro Pioneiro, na madrugada desta segunda-feira (01), armados com um simulacro de arma de fogo, roubaram um veículo BMW 320I, cinza. Na avenida das nações o adolescente que conduzia o carro perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão, que estava estacionado.

A BMW ficou completamente com a frente totalmente destruída. Os dois menores ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao hospital, pelos bombeiros. Um deles teve fratura lombar e corre o risco de ter sequelas.

Inicialmente, a polícia foi informada do acidente e, ao chegar no local, constatou que se tratava do veículo roubado e que a intenção dos envolvidos era levar o carro para Cuiabá, versão que está sendo apurada.