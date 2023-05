Mais dois criminosos, do bando responsável pelo ataque em Confresa, morreram em confronto com policiais da Força Tática e do batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Mato Grosso, na manhã desta terça-feira (02.05), em região de mata do município de Marianópolis (TO).

Com os bandidos foram apreendidos dois Fuzis. Com essa morte, já são 15 bandidos mortos e quatro presos, sendo dois por darem apoio ao bando.



Atualização



Também foram apreendidas 16 armas, dentre elas dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.



Em Tocantins, para onde o bando fugiu, forças policiais de cinco estados (MT, GO, PA, MG e TO) compõem uma força-tarefa com quase 350 agentes, sendo 130 de Mato Grosso.

Após o ataque em Confresa, no dia 9 de abril, os criminosos fugiram para Tocantins pelos Rios Araguaia e Javaés. De acordo com informações das forças de segurança, os suspeitos estão espalhados em uma grande faixa rural dos municípios de Marianópolis, Pium, Araguacema, Caseara e também na Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins.