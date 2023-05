Um homem ainda não identificado morreu na noite dessa segunda-feira (01), após ser atingido por um carro, que trafegava em alta velocidade. Com a força do impacto, ele chegou a ser arremessado a 30 metros do local da batida. O caso foi registrado em Sinop.

Conforme o registro da ocorrência, o carro trafegava na Rua das Avencas, em direção à BR-163, quando bateu de frente com o ciclista, que não portava documentos. O motorista ainda tentou frear, mas não foi possível impedir a colisão.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima, que apresentava lesões no pescoço e no crânio.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil.

Após análise da cena do crime, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil.