Um homem de 35 anos, representante de uma empresa de insumos, ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido hoje (02), na MT-320, em Colíder. Ele conduzia um VW Gol, da empresa onde trabalha, quando nas proximidades do moto clube de Colíder, veio a perder o controle direcional e bateu em uma pedra na lateral da pista.

O impacto foi fortíssimo e o condutor ficou preso no veículo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou o atendimento e realizou o encaminhamento para o Hospital Regional de Colíder. O veículo foi removido pela Via Brasil.