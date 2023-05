O acidente envolvendo a Mitsubishi Triton e o Ford Fusion foi na estrada de acesso a comunidade Santa Bárbara, cerca de 40 quilômetros do centro de Lucas do Rio Verde. Com o impacto, o Fusion pegou fogo. O motorista saiu ileso e o que dirigia a caminhonete também.

A versão apurada e, que será investigada, é que a caminhonete trafegava sentido Nova Mutum, quando passou por um caminhão, na direção contrária e, devido a poeira na estrada, acabou perdendo controle e houve a colisão frontal com o carro.

O fogo começou instantes após o impacto destruindo completamente o veículo. O Corpo de Bombeiros fez o rescaldo.