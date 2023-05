Expectativa é que o certame arrecade em torno de R$ 360 mil; serão leiloados 76 veículos que eram de uso da autarquia

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) está promovendo um leilão de bens móveis considerados inservíveis à autarquia estadual, nos termos da Lei Estadual nº 11.109/2020. Os lances podem ser feitos de forma virtual até o dia 11 de maio, às 09h30 (horário de MT). O Edital de Leilão, publicado no Diário Oficial em 25 de abril, está disponível no site do Indea.



Os bens leiloados estão agrupados em 85 lotes, sendo que cada um será leiloado na sua totalidade, não sendo possível o desmembramento dos itens. Entre os itens disponíveis no leilão estão: 76 veículos, 21 geladeiras, 296 cadeiras, 16 armários de aço e centenas de equipamentos de informática, como notebooks, CPUs, monitores e nobreaks.



O certame será conduzido pela leiloeira Poliana Mikejevs Calça. Pela internet os interessados podem conferir os itens disponíveis no leilão. Os lances podem ser feitos pelo site www.polileiloes.com.br, onde constam fotos dos itens que estão sendo leiloados e os interessados em participar também podem conferir a lista de bens e lances iniciais. Para examinar presencialmente os itens do leilão é preciso agendar visita, em dia útil através do e-mail [email protected]



A expectativa é que o leilão arrecade no mínimo R$ 360 mil. O destino dos recursos arrecadados já está definido: aquisição de outros bens permanentes para a autarquia, atendendo assim o bom andamento da administração estadual e aplicando também a correta destinação dos bens móveis inservíveis, conforme determina as legislações vigentes.