A Policia Militar recebeu a informação na manhã desta quarta-feira (03) sobre a localização de um cadáver, em uma estrada vicinal logo após o antigo cemitério do burití de imediato os policiais se deslocaram até o local informado constatando a veracidade



A vítima deste homicídio foi identificado como sendo Vlademir Borges Duarte, segundo informações obtidas no local junto à polícia o mesmo saiu recentemente da cadeia, no local foi encontrado também cápsulas de pistola calibre 380, em primeiro momento a vitima foi alvejada por dois disparos.



A Policia Militar esteve no local até a chegada do investigador da Policia Civil, que fez os primeiros levantamentos para investigação, a motivação do crime, no entanto de desconhecida, ainda segundo os policiais e possível que o crime tenha ocorrido no local onde o corpo foi localizado por uma pessoa que passa na estrada na manhã desta quarta-feira que de imediato acionou a Policia para se fazer presente.



Após os primeiros levantamento por parte do investigador da Policia Civil o corpo foi liberado para casa funerária, o boletim foi confeccionado e registrado na delegacia para as devidas investigações legais que o caso requer.