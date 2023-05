Ex-presidiário de 20 anos foi preso pela Polícia Militar por invadir condomínio e tentar levar um bebê no final da tarde de quarta-feira (3), em Nova Mutum. Ele ainda tentou furtar uma bicicleta na frente de uma das casas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que um suspeito invadiu uma propriedade e tentou pegar uma criança.

A moradora relatou que o criminoso estava usando uma blusa de frio e mochila quando entrou na casa e tentou obrigá-la a entregar o bebê. Neste momento, o marido dela chegou na residência e conseguiu expulsar o invasor.



Em conversas com testemunhas, foi relatado que o homem ainda tentou furtar uma bicicleta na frente da casa. O suspeito foi encontrado pelas equipes da PM desnorteado e apresentando falas confusas.



Ele também tinha lesões e marcas nos pulsos, costas e pernas mas não soube informar a origem dos ferimentos. Na abordagem, o homem tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Quando foi encaminhado para a delegacia, foi constatado que o suspeito estava preso e havia sido solto na quarta-feira.