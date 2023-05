Uma jovem de apenas 23 anos, identificada como Keitiely Taina Pereira Higino foi executada a tiros na noite desta quinta-feira (04), na rua Juruena, em Colíder. De acordo com a Polícia Militar, as informações são de que um homem, de capacete na cabeça, adentrou na residência com uma arma em punho.

Ele se dirigiu aos fundos da residência onde estava Keitiely, na varanda da residência e disparou contra ela. Pelo menos três tiros acertaram a jovem, no peito e na cabeça. Ela morreu no local. O assassino teria fugido na garupa de uma moto, com um cúmplice que o aguardava.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a mulher já estava morta. Foi acionada a Polícia Civil, que isolou o local até a chegada da Politec. Nada foi levado do local. Ela deixa dois filhos, sendo que um tem apenas 6 meses de idade.

A Polícia Civil iniciou de imediato as investigações e chegou a deter o ex-companheiro da jovem. Ele negou qualquer participação e após o depoimento, foi liberado pela polícia. O caso continua sob investigação.