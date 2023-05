Com previsão de chegar a Água Boa, FICO deve ser leiloada em pacote que inclui ferrovia em construção na Bahia

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), anunciou nesta quinta-feira, 4 de maio, que pretende lançar nos próximos meses a licitação para concessão da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO). Construída pela Valec, a ferrovia deve chegar até Água Boa, no coração do Araguaia, dentro dos próximos anos.

“Nós vamos soltar nos próximos meses a licitação da Ferrovia de Integração Centro Oeste. Há muitos anos o estado de Mato Grosso espera pela chegada de uma ferrovia e vai acontecer exatamente agora. Não tem sentido que um Estado com grande produção seja obrigado a transportar 100% do que produz por rodovias, em pleno século 21”, disse o ministro, durante o ato de assinatura da concessão da BR-163 à MT Par.

“A ferrovia pode se transformar num corredor chamado Fico x Fiol, com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia, para facilitar o escoamento da produção do Brasil Central”, antecipou o ministro.

A primeira etapa da Fico tem 383 quilômetros de extensão, saindo de Mara Rosa (GO) até Água Boa (MT). Esse trecho está sendo construído pela mineradora Vale, com um investimento de R$ 2,73 bilhões. A Vale construirá a ferrovia em contrapartida à renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).

Até o momento, há 80 quilômetros de frente de obras liberadas, já com licenciamento ambiental. Os primeiros trilhos chegaram ao município de Mara Rosa em março deste ano e já devem começar a ser assentados. Porém, a previsão é de que a obra leve até 4 anos para ser concluída, o que não impede sua concessão à iniciativa privada. Isso já foi feito, por exemplo, no primeiro trecho da Fiol, entre Ilhéus e Caetité, que está concedido à mineradora Bamin, com obras em estágio final.

CORREDOR PELA BAHIA

A Fiol é uma ferrovia que atravessa o estado da Bahia e está dividida em três trechos. O trecho 2 da Fiol, que deve ser leiloado junto com a FICO, está em construção entre os municípios de Caetité e Barreiras. Até o momento, cerca de 58% das obras já foram concluídos e o governo espera avançar mais 10% ainda este ano. Para isso, o orçamento da estatal Infra S.A. foi quadruplicado, saindo dos R$ 100 milhões de 2022 para R$ 400 milhões neste ano.

O trecho 3 da Fiol ainda não tem um desenho totalmente definido. A projeção inicial é que a ferrovia saia de Barreiras, na Bahia, para se conectar à Ferrovia Norte-Sul em algum ponto do estado do Maranhão. Porém, isso ainda pode mudar, conforme os estudos de viabilidade que estão sendo conduzidos pela Infra S.A.

Desta forma, a futura concessionária deve ficar responsável pela conclusão das obras do trecho 2 da Fiol e por toda a obra do trecho 3. O único trecho que seria entregue já com as obras totalmente concluídas seria justamente a Fico, que desagua em Mato Grosso.

Neste desenho, abre-se um novo corredor logístico para escoar as mercadorias mato-grossenses por meio do Porto de Ilhéus.