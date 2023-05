Homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso após ameaçar funcionários do Hospital Municipal de Juína com um facão, na tarde dessa quinta-feira (4). Ele estava alterado e foi impedido de entrar para o quarto em que a esposa estava internada.

De acordo com informações da Polícia Militar, a diretora informou aos militares que a esposa do suspeito estava no hospital e que o marido a visitava com frequência. Mas, na tarde da quinta, ele compareceu ao local duas vez e, na segunda visita, aparentava estar bêbado.

Como a mulher já se encontrava na companhia da filha, foi negada a entrada do homem no quarto. Após uma breve discussão com os funcionários, ele saiu do local e retornou uma hora depois, em uma nova tentativa de adentrar o quarto da esposa, que foi negado.

Com a negativa, o suspeito ficou bastante alterado e começou a gritar com os funcionários, que pediam que ele deixasse o hospital. O homem, então, foi até seu veículo, pegou um facão e retornou para dentro do hospital ameaçando "quebrar tudo".

Após as ameaças, ele entrou no carro e saiu do local, sendo visto passando na frente da unidade duas vezes.

Populares informaram aos policiais que ele estava em um carro Chevrolet Cobalt e seguia sentido bairro Palmiteira. O suspeito foi localizado e constatado que ele estava embriagado, pois "mal se mantinha de pé", fato comprovado pelo teste do bafômetro.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Juína.