Dois adolescentes foram apreendidos; militares ainda localizaram o veículo Chevrolet Tracker da vítima

Policiais militares da 26º Companhia Independente recuperaram, na noite desta quinta-feira (04.05), R$ 700 mil em relógios e joias, que haviam sido roubados de uma residência no bairro no bairro Jardim Maringá, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). Na ação, os militares ainda localizaram o veículo Chevrolet Tracker da vítima, prenderam cinco pessoas e apreenderam dois menores de idade.



Os militares foram informados sobre um roubo a uma casa, na qual os suspeitos chegaram supostamente armados e renderam o proprietário do local. Na ocasião, os integrantes da quadrilha realizaram um disparo, momento em que a vítima identificou que a arma era de pressão e avançou contra o grupo.



Neste momento, os suspeitos conseguiram amarrar a vítima, que foi agredida com diversos socos, chutes e coronhadas, no rosto, peito e antebraços, precisando de atendimento médico posteriormente.



Aos militares, a vítima relatou que reconheceu um dos suspeitos sendo filho de uma das suas funcionárias. Diante da características do grupo, os militares solicitaram apoio e saíram em diligência, encontrando alguns deles em um bar na região.



Questionados quanto ao roubo, eles relataram a participação no crime e confessaram que deixaram o veículo da vítima, bem como os pertences levados da casa, em outros endereços, sob cuidado de outros integrantes.



Durante buscas, os militares encontraram o veículo Tracker, 36 relógios avaliados em R$ 300 mil e joias no valor de R$ 400. Todos os integrantes da quadrilha foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.