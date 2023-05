Carro de propriedade da Câmara Municipal de Nova Ubiratã foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por circular de forma irregular. O veículo era conduzido pelo vereador em exercício Rogério Ribeiro (União).

Conforme apurou o , a situação ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (03), quando o parlamentar se deslocava para Cuiabá com um veículo Fiat Linea. No carro, também estava o secretário de Esporte do município, o pastor Anderson Ferreira Gomes.

Após serem parados no posto policial, agentes constataram que o automóvel do Legislativo apresentava registro de infração não quitado. Além disso, a documentação estaria em atraso. O carro foi apreendido e as autoridades precisaram concluir o trajeto para a Capital de ônibus.

Outro lado



Para a reportagem, a Câmara Municipal admitiu a multa, mas negou que o veículo estaria com a documentação atrasada. Segunda a comunicação, a infração foi cometida por outra pessoa e quitada no dia seguinte.

O veículo já foi liberado.