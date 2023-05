Tatiane Barros Ramalho vai responder por dois crimes; ela pagou fiança de dez mínimos

A advogada Tatiane Barros Ramalho, de Sorriso, foi detida na madrugada desta sexta-feira (5), depois de atropelar uma motociclista e fugir sem prestar socorro. Ela pegou fiança de dez salários mínimos, ou R$ 13.200, e vai responder o inquérito em liberdade.

A motociclista teve ferimentos, está internado e deve passar por uma cirurgia no tornozelo, conforme a Polícia Civil. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a advogada, que é esposa de um coronel da Polícia Militar, invadiu a preferencial e atingiu a motociclista, aparentemente em alta velocidade.

Com o impacto, a motociclista é arremessada para fora da pista. Tatiane vai responder a um inquérito por lesão corporal culposa com o agravante de omissão de socorro, além do crime de fuga de local de acidente.

Conforme a delegada Jéssica Cristina, os policiais militares que detiveram a advogada afirmaram que ela não apresentava sinais de embriaguez. “[A Polícia Militar] Não lavrou auto de constatação nem fez o teste de bafômetro”.

A delegada confirmou, no entanto, que foi a advogada quem se recusou a realizar o teste, já que não é obrigada a produzir provas contra si. “Mas isso não impede que as autoridades públicas, caso constatem sinais de embriaguez, lavrem o auto de constatação. Como [os PMs] não constataram, não imputaram esse crime a ela”, finalizou a delegada.