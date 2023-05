Foragido da Justiça do Mato Grosso, Josiel de Lima Ferreira Ramos , de 33 anos, morreu n a tarde de quinta-feira (4), na Comunidade Vila Nova, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no Sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar do Pará, a equipe recebeu informações de que um grupo planejava praticar um arrastão na comunidade.

As informações recebidas, havia três pessoas em uma residência e iriam chegar mais quatro, e que o bando possuía armamento de grosso calibre, inclusive fuzis. Foi feito levantamento da provável casa onde o bando estaria.

Diante das informações, os policiais realizaram um cerco à residência onde os suspeitos estavam, se aproximaram da casa,quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo vindo do interior do imóvel. Em resposta à agressão, os policiais efetuaram disparos e atingiram Thiago Costa, de 25 anos, e Josiel de Lima Ferreira, de 33 anos.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir, mas acabou sendo capturado, na residência, a polícia apreendeu, porção de substância aparentando ser maconha, 02 pares de coturno, 01 par de luva tática, 01 aparelho de celular Iphone 11 branco, 01 carteira porta cédulas contendo R$ 800,00, 01 carteira de identidade em nome de Danilo Silva Sousa (aparentemente adulterada), além de 01 revolver calibre 38 sem marca aparente municiado com 06 munições, sendo uma de ponta oca, 01 espingarda cartucheira sem calibre e sem marca aparente semelhante a arma de fabricação caseira e 01 espingarda semiautomática calibre 12 com 05 cartuchos carregados no mesmo calibre.

Segundo a polícia, Max Brasil relatou que Thiago Costa havia convidado ele para praticar os assaltos e que teria levado os suspeitos para mapear os pontos que seriam assaltados. E teria relatado que o arrastão ocorreria no sábado (06) ou no domingo (07).

Josiel de Lima Ferreira Ramos era procurado no estado de Mato Grosso tinha um mandado de prisão em aberto. Em setembro de 2017 Josiel foi identificado como autor do assassinato do casal de namorados Stefane Cardoso Leite, 18 anos e Stefano Batista, 20 anos, em Guarantã do Norte.

A jovem era filha de Luiz Leite, ex-vice-prefeito do município de Carlinda. Conforme as investigações, Josiel era inimigo de Stefano relacionados ao tráfico de drogas. Ele já havia tentado matar o rival anteriormente.

Os corpos dos mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis.