Francisco Pereira Bernadinho, 45 anos, morreu, na manhã deste sábado (06), em um acidente, na rotatória das avenidas Blumenau/Mário Raiter, em Sorriso, após um veículo Prisma, conduzido por um motorista alcoolizado, em alta velocidade, atingir uma Moto Fan, com dois ocupantes. A informação é da Polícia Civil.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou os primeiros socorros, encaminhou as vítimas ao Hospital Regional, uma das vítimas não corre risco de morte, mas Francisco não resistiu aos ferimentos com múltiplas fraturas no corpo e foi a óbito na unidade de saúde.

Os dois ocupantes do Prisma disseram que antes de circular com o veículo, havia ingerido bebidas em uma boate. O condutor informou trafegar na avenida Blumenau, sentido bairro dos Ipês, em velocidade elevada, e na rotatória se envolveu no acidente e colidiu com a moto. Após a colisão, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma placa de trânsito e atingiu outras duas motocicletas.

O motorista fez exame de alcoolemia que constatou 0,77 mg/l. A Polícia Militar deu voz de prisão e o conduziu à Delegacia de Sorriso, onde foi preso e autuado em flagrante.