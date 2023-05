Mulher de 44 anos foi presa na manhã de sábado (6) por agredir o marido, de 22 anos, e maus tratos contra o filho de 4, em Campo Novo do Parecis. Na frente dos policiais, ela tentou atacar o esposo com uma tesoura.

Conforme relato da vítima, o casal havia consumido bebidas alcoólicas e houve desentendimento ao chegar em casa. A mulher estava com a criança no colo e loco a colocou no chão. Após isso, parrou a bater no homem. Tapas, murros e arranhões provocaram diversas lesões no jovem.



Quando a equipe chegou, encontrou a mulher descontrolada e com uma tesoura em mãos. Ela tentou atacar o marido e disse que iria matá-lo. Os policiais conseguiram desarmar a suspeita e algemá-la. A criança estava com a fralda suja e foi entregue ao Conselho Tutelar. O caso de lesão corporal será apurado pela Polícia Civil.



A mulher não tinha ferimentos.