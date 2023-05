A Justiça Eleitoral realizará mutirão de atendimento em Nova Santa Helena, entre os dias 12 e 15 de junho, das 8h às 15h. O objetivo é oferecer serviços de alistamento, transferência e revisão de títulos eleitorais, bem como consultas e quitação de multas eleitorais.

No período de 12 a 14 de junho, os atendimentos ocorrerão na Secretaria de Educação e Cultura, que fica na Avenida Brasil s/n, bairro Centro. Já no dia 15 de junho, o mutirão será realizado na Escola Municipal Antonio Pelissari, localizada na Vila Atlântica, zona rural do município de Nova Santa Helena.