Uma menina de 14 anos foi estuprada durante as comemorações do aniversário de Juína na madrugada deste domingo (7). Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, a menina foi encontrada bêbada e em prantos por uma testemunha.

O homem levou a menina até a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava de prontidão na festa. Na sequência, a adolescente foi encaminhada para a UPA. Ainda em choque, a menina não conseguia se recordar do que tinha acontecido, mas a equipe médica confirmou estarem presentes os indícios de violência sexual.

A mãe da menina acompanhou a ocorrência.