Célia Macena e Maria José foram encontradas mortas, próximo a um rio da cidade; ambas estavam com as mãos amarradas

A Delegacia da Polícia Civil de Sorriso procura os autores de um duplo homicídio qualificado, ocorrido em março deste ano, que vitimou duas mulheres. Célia Macena dos Santos, de 34 anos e Maria José Ferreira da Silva, de 45 anos foram encontradas na tarde do dia 23 de março, próximo ao Rio Lira.

Os corpos estavam com as mãos amarradas e ambas apresentavam diversas perfurações de arma de fogo na cabeça, braços e tronco. Próximo aos corpos foram localizados projeteis e estojos de calibre 9mm, caracterizando pela cena do crime se tratar de uma execução. Parentes das duas vítimas estiveram no local, as reconheceram e mencionaram que seriam usuárias de entorpecentes e estavam desaparecidas desde o dia anterior.

Durante a investigação para apurar a autoria do duplo homicídio, a equipe da Delegacia de Sorriso chegou à identificação de dois adolescentes que teriam participado do crime. Foi instaurado um procedimento de ato infracional análogo a homicídio em relação aos dois menores de idade. Um deles foi apreendido e outro está com mandado de internação decretado.

No decorrer da apuração, a Polícia Civil em Sorriso identificou outros dois adultos como autores do crime – Amilton Deoclides Volff, conhecido como ‘Gaspar’ e Fernando Santo da Silva, conhecido como ‘Titio’. Ambos estão com as prisões temporárias decretadas.