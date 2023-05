Alessandra dos Santos Rodrigues Silva, 23, foi morta com 10 tiros na noite do último sábado (6), no bairro Bela Vista, em Peixoto de Azevedo. A jovem estava em uma motocicleta e foi cercada pelo carro em que os criminosos estavam.

Polícia Militar foi acionada por testemunhas que escutaram o barulho dos disparos na rua Marcelino Campos. No local, populares contaram que a vítima trafegava sozinha em uma motocicleta, quando os criminosos de carro a derrubaram. Ela ainda tentou fugir correndo, mas sem êxito. Vítima foi atingida por 10 disparos e morreu na hora.

Os suspeitos fugiram logo após o crime e até o momento não foram identificados. A Polícia Civil irá investigar o caso. O corpo de Alessandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.