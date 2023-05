Em uma primeira liminar, concedida no último sábado (6), a juíza Paula Tathiana Pinheiro, plantonista da comarca de Lucas do Rio Verde, determinou que a empresa fizesse o tratamento, sob pena de multa de R$ 1 mil por hora. No entanto, como a operadora não tinha expediente fora do horário comercial, houve dificuldade para intimá-los da decisão.

A intimação só ocorreu no sábado à noite e a operadora não cumpriu. Na madrugada de domingo, a equipe médica que atendia o menino em um hospital particular de Cuiabá comunicou sobre a necessidade da equipe especializada vir a Mato Grosso, uma vez que ele já não suportaria o transporte aéreo por conta da gravidade de seu caso.

A família buscou novamente a Justiça, solicitando que aumentasse o valor da multa para obrigar o plano a cumprir a decisão. A medida foi aceita pela magistrada plantonista, que destacou a necessidade, em caráter de extrema urgência, da autorização do tratamento para a preservação da vida da criança. A juíza impôs uma multa de R$ 500 mil por hora para obrigar a operadora a cumprir a liminar.

Após a nova decisão, a operadora iniciou o processo para trazer a equipe especializada com todos os equipamentos necessários até Cuiabá. A equipe só chegou ao hospital onde a criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por volta das 23h desse domingo (7).