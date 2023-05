A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis esclarece um roubo ocorrido na noite de domingo e prendeu um motorista de aplicativo por participação na ação criminosa.

O roubo foi registrado na noite de domingo, (07.05), no Jardim Atlântico. Dois criminosos, armados, renderam mãe e filho quando as vítimas chegaram na residência.

Após as obrigarem a realizar transações bancárias via Pix, a dupla fugiu levando cartões bancários e objetos pessoais das vítimas. Após rápido investigação da Derf, a equipe policial identificou um adolescente de 17 anos como um dos autores do roubo.

Os investigadores também apuraram que o motorista de transporte por aplicativo, de 24 anos, teve a função de levar a dupla criminosa até as proximidades da residência alvo do roubo e depois buscá-los para fugir. O motorista de aplicativo foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e corrupção de menores.

O adolescente foi apreendido e apresentado ao Ministério Público. A investigação da Derf segue para chegar ao segundo autor do roubo.