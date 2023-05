Por volta da 01H45, deste domingo, dia 07 de maio, uma mulher parou a motocicleta em frente ao quartel do 21º BPM, logo em seguida chegou o seu ex-marido. Os dois começaram uma discussão e o homem passou a agredi-la com golpes de capacete de motociclista.

Ao ouvir os gritos da vítima, os policiais se dirigiram até o casal, realizando a detenção do agressor e conduzindo-o para a delegacia da Polícia Judiciária Civil, para se explicar com as autoridades. A vítima também esteve na delegacia para demais procedimentos, mas afirmou que não deseja obter medida protetiva em desfavor do noticiado e que não quer representar contra ele.

Foi registrado o boletim de ocorrências número 2023.124834, e o noticiado deverá responder por lesão corporal.