Um jovem foi preso em flagrante por tráficos de drogas no bairro Novo Horizonte, em Paranaíta, na tarde de segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, com ele foi encontrado um pote com maconha. Conforme o boletim de ocorrência, durante rondas pelo bairro, em Operação “Saturação”, três suspeitos foram localizados na rua NH5 ao verem a aproximação da viatura empreenderam fuga, pulando muros e invadindo residências.

Durante a fuga os suspeitos dispensaram alguns invólucros identificados como sendo 03 porções médias de maconha. A PM realizou cerco na casa para a captura do conduzido, dois indivíduos conseguiram empreender fuga. Em uma das residências, o suspeito detido foi localizado, com ele foi encontrado um pote com maconha e alegou ser o proprietário das substâncias apresentadas.

Segunda a PM ainda, o detido já tem outras passagens por tráfico, posse e cultivo de entorpecentes, os outros dois indivíduos que se encontravam com ele também possuem diversas conduções por tráfico de entorpecentes. À polícia o jovem relatou que é comum o comércio de entorpecentes por eles naquela localização, diante das informações, o indivíduo foi detido e conduzido.