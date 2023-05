A Polícia Civil indiciou três pessoas pela suspeita de crimes de difamação e injúria contra a deputada estadual Janaina Riva (MDB). Kelly Carolina da Silva, Willian Sidney Araújo de Moraes e Nelise Espósito Vas Curvo, que é prima do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), são acusados de propagar notícia falsa contra a parlamentar em grupos de WhatsApp.

O indiciamento é assinado pelo delegado Ruy Peral, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos. O documento foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MPE), que vai decidir se denuncia ou não os três.

De acordo com o inquérito, em janeiro deste ano alguns sites da Capital publicaram uma notícia de 2018 contra a parlamentar, onde o Ministério Público a acusava da prática de caixa 2 na campanha, acusação da qual ela foi absolvida e já está arquivada.

De posse do link gerado pelos sites, os três teriam compartilhado a notícia em grupos de aplicativo de mensagens.

Os sites que publicaram o conteúdo, ao perceberem que se tratava de fato inverídico e velho, retiraram o do ar imediatamente, porém o link que foi gerado por eles com a manchete continuava sendo compartilhado pelos três indiciados.

O delegado ressaltou no indiciamento "que houve grande circulação da notícia que foi proveniente de fake news (notícia requentada), vez que a Deputada é uma figura pública e, de modo doloso, a notícia apenas foi removida no dia posterior ao solicitado".

"Assim, este signatário promove o indiciamento do(s) investigado(s) Kelly Carolina da Silva, Nelise Espósito Vas Curvo e Willian Sidney Araújo de Moraes , pela prática, em tese, dos delitos entabulados no Arts. 139 e 140 c.c. Art. 141, §2º, ambos do Código Penal na forma dos Arts. 29 e 69, ambos do C.P., ante a presença dos elementos de informações colhidos que demonstram que agiram de forma livre, consciente e voluntária", disse.