História veio à tona na segunda-feira, depois que o padre registrou boletim de ocorrência contra Luiz Gabriel por uma suposta tentativa de extorsão

Vídeo divulgado pelo pernambucano Luiz Gabriel da Silva Monteiro revela, supostamente, uma ocasião em que o padre Denis Lucati Silverio, de 34 anos, chamou-o de "bebê" e se referiu ao rapaz como "veado", além de pedir que ele "jogasse um beijo". Em entrevista à TV Centro América, o paróco negou que estivesse assediando Luiz e alegou que estava tratando o jovem de uma forma "infantil".

Nas imagens, o padre e o rapaz estão dentro de um carro, não é possível ver o rosto de nenhum dos dois. Mas de acordo com o que foi divulgado pelo pernambucano, o sacerdote diz 'oi bebê' para Luiz Gabriel repetidas vezes, mas ele não responde. O padre continua insistindo e pede que o rapaz fale com ele. "Fala comigo veado", diz o padre. "Veado é tu", responde Luiz. Na sequência, o padre começa a pedir que o rapaz "jogue um beijo para ele".

Em outros vídeos divulgados pelo próprio pernambucano, ele reafirma que deixou Porto de Galinhas com destino a Primavera do Leste (235 km de Cuiabá) depois de receber uma oferta de trabalho do padre. De acordo com Luiz Gabriel, além do emprego, o sacerdote da Igreja Católica teria oferecido casa e comida para ele, além de auxílio para que o rapaz conseguisse tirar a carteira de habilitação, iniciar a vida profissional como tatuador e ajudar o filho, que é diagnosticado com autismo.

Luiz Gabriel teria aceitado a oferta acreditando se tratar de uma pessoa de bom coração, justamente pelo fato de a proposta vir de um padre. Os assédios, segundo ele, teriam começado já na segunda noite em Primavera do Leste, quando em tese foi acordado com o padre apalpando as partes íntimas dele.

Depois da negativa às investidas sexuais, o padre teria começado a tratar o rapaz de forma ríspida, inclusive 'cortando' benefícios que teria garantido a ele no início. Além disso, Luiz Gabriel não teria recebido todos os débitos trabalhistas, sendo pago apenas pelos dias que prestou serviços à Paróquia Nossa Senhora do Carávaggi.

O padre admitiu a existência do vídeo, mas negou que tenha assediado o jovem. Ele também admitiu a irregularidade trabalhista. Nesta terça-feira, a diocese de Primavera do Leste afastou Denis Lucati. A história veio à tona na segunda-feira, depois que o padre registrou boletim de ocorrência contra Luiz Gabriel por uma suposta tentativa de extorsão. Na versão do padre, o jovem teria exigido dinheiro para não divulgar 'vídeos íntimos' do sacerdote na internet.