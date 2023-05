A Polícia Civil de Aripuanã registrou uma ocorrência de incêndio à residência na Vila da Cidade Morena, distante cerca de 50 km da área urbana do município. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, no local havia um corpo carbonizado.



Uma equipe de policiais civis foi até a localidade, onde havia várias pessoas “curiosas”, que informaram que no local do incêndio havia duas casas abandonadas e uma terceira residência era onde a vítima morava sozinha. De acordo com o Boletim de Ocorrência, todas foram consumidas pelo fogo.



Conforme foi apurado pelos investigadores, a suposta vítima se trata de Antônio Marques Correa, 43 anos, conhecido popularmente por “Toim ou Zé Galinha”, natural de Colorado do Oeste-RO, e segundo informações o homem era alcoólatra.



Segundo a polícia, o corpo da vítima foi praticamente consumido pelo fogo, sendo necessário jogar água para que não continuasse a queimar. Em seguida foi removido das cinzas e brasas, e encaminhado para exame de necropsia, e posteriormente liberado para os procedimentos fúnebres.

A Delegacia de Polícia Civil de Aripuanã investiga as causas do incêndio.