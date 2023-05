Crimes foram cometidos contra vítimas que tiveram a morte decretada pela organização criminosa

Um criminoso que teve a participação identificada em quatro homicídios e no desaparecimento de um jovem na cidade de Nova Santa Helena (622 km ao norte de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (10.05), em ação realizada pelos policiais das Delegacias de Terra Nova do Norte e Itaúba.



Segundo as investigações, o suspeito, de 25 anos, é integrante de uma organização criminosa na região de Colíder, Peixoto de Azevedo, Nova Santa Helena e Itaúba e os homicídios teriam sido decretados pela facção.



Entre os crimes praticados pelo suspeito, está um triplo homicídio, ocorrido em setembro de 2022, quando os corpos das vítimas foram encontrados no aterro sanitário (lixão) da cidade, posteriormente identificadas como Junior Pereira da Silva, 22, Claudiovan da Silva Santos, 22 e Anésio Firmino Luiz, 31 anos.

As investigações também identificaram que o suspeito também está envolvido em outros dois homicídios ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, também em Nova Santa Helena.

O crime que vitimou Irineu Barbosa, de 69 anos, ocorreu no dia 14 de janeiro, em um bar na BR-163. Na ocasião, dois homens armados chegaram ao local, empurraram uma mulher que dançava com a vítima e efetuaram os disparos na cabeça do idoso.



O quinto crime tem como vítima, o jovem Kelvin Brito Reis, de 18 anos, que está desaparecido desde o dia 09 de fevereiro, quando foi visto pela última vez com integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico.



Durante as investigações coordenadas pelo delegado José Getúlio Daniel foi possível identificar o envolvimento do suspeito nos cinco crimes, sendo representado pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça.



No momento do cumprimento do mandado, o pai do suspeito também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado José Getúlio Daniel, pai e filho possuem diversas passagens criminais.



“Enquanto o filho está envolvido em uma série de crimes graves ocorridos em Nova Santa Helena, o pai já foi condenado a pena de 15 anos de prisão por homicídio ocorrido em Foz do Iguaçu no ano de 2003, parcialmente cumprida em Florianópolis e Foz do Iguaçu”, disse o delegado.