Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu nessa quarta-feira (10), após ter sido agredido na Praça da Bíblia, em de Sinop. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi encontrado caído em meio a mata na praça com muitos ferimentos na cabeça e no rosto. A vítima não resistiu e morreu ainda no local. Próximo ao corpo foi encontrado um pedaços de madeira.