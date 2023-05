Uma criança de dois anos, morreu vítima de um tiro de arma de fogo, disparado acidentalmente por uma menina de cinco anos, na manhã desta quinta-feira (11), em uma residência no bairro Santa Cruz 2, em Cuiabá. A arma utilizada pertence a um policial militar.



A Polícia Militar está no local, isolando a cena da ocorrência e fechando a rua 37. A Perícia Técnica (Politec) também já está na residência para realizar as investigações do que ocorreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito da criança.



A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já está no local e confirmou que a vítima e a criança que disparou o tiro acidental são primas. O delegado responsável pelo caso é o Olímpio da Cunha Júnior. Familiares das crianças também estão na casa, aos prantos e lamentando a tragédia.