O homem estava dirigindo sob efeito de álcool, além de não possuir carteira de motorista

Na noite de ontem (10), um acidente de trânsito resultou na morte de um condutor na BR 163, em Itaúba/MT. Segundo informações apuradas, um micro-ônibus trafegava na rodovia quando acessou a pista no sentido oposto e colidiu em um carro de passeio, resultado na morte do motorista do veículo.

O condutor do micro-ônibus foi detido pela equipe PRF após constatado que estava dirigindo embriagado e sem carteira de habilitação. No veículo também foram encontradas bebidas alcoólicas. Foi constatado, a princípio, o crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O indivíduo foi encaminhado para a Polícia Judiciária para as providências cabíveis.