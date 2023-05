Em Mato Grosso, 32.799 armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, foram recadastradas no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), o banco de dados da Polícia Federal (PF), até quarta-feira (3), último dia do prazo dado pelo governo federal para que esse registro fosse realizado.

A quantidade coloca o Estado na sétima colocação no ranking de recadastramento. Ao todo, foram 942.001 armas recadastradas no país. São Paulo (214.115) respondeu pelo maior número, seguido do Paraná (103.355). Após, aparece o Rio Grande do Sul (115.523, Santa Catarina (83.162), Minas Gerais (79.880) e Goiás (75.377).

Os estados com menor número são Roraima (1.176), Amapá (1.341) e o Acre (2.048). A quantidade de armas em circulação no Brasil cresceu nos últimos anos devido à política de incentivo e facilitação de compra adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O recadastramento foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que suspendeu, por meio de decreto, os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por CACs.

O objetivo é estabelecer um controle sobre o arsenal em circulação no país. O governo federal também interrompeu as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de nova regulamentação.

Outras medidas foram a proibição do transporte de armamento municiado, a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos e a redução de seis para três na quantidade de armas para o cidadão comum, entre outras.

Já os proprietários de armas que não realizaram o cadastramento estão infringindo a lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, e serão processados e responder criminalmente. Aqueles que não desejarem mais manter a propriedade poderão entregá-las em um dos postos de coleta da Campanha do Desarmamento, autorizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com a finalização do processo, uma proposta de novo decreto com regras sobre aquisição de armas, obtenção de posse ou porte e funcionamento de clubes de tiro será apresentado pelo governo.