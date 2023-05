A criança foi baleada por um tiro acidental quando brincava com a prima e encontraram a arma no quarto do pai. De acordo com a Polícia Civil, o objeto estava em um fundo falso de uma mesa de cabeceira ao lado da cama do pai da vítima. O tiro atingiu a cabeça da criança mais nova. Uma equipe no Serviço de Atendimento Médico e Urgência (Samu) esteve no local e a encaminhou até o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas ela não resistiu.

Entenda o caso