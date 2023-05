Caminhão foi engolido pela água ao tentar atravessar ponte na Transpantaneira, no distrito de Porto Jofre em Poconé, que quebrou durante travessia do veículo na tarde desta sexta-feira (12). Motorista conseguiu sair e nadar até chegar à margem do rio.

Morador encaminhou ao fotos do veículo mergulhado na água da Transpantaneira. Homem relatou que o caminhão estava carregado de materiais de construção quando passava na ponte de madeira e despencou. Ponte está localizada na MT-060 e é o único acesso de Poconé ao distrito. Segundo o relato, os moradores de Porto Jofre estão sem acesso exterior à região.

Reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), mas até a publicação desta matéria não teve retorno. Espaço segue aberto para manifestação.