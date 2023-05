Policiais militares do 20º Batalhão prenderam, na quinta-feira (11.05), suspeito na morte de Thiago dos Santos Monção, de 29 anos, na Avenida Londrina, assassinado a golpes de facas, no município de Juína. O corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição em uma rede de esgoto.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados por familiares da vítima, durante rondas no bairro Módulo 6, sobre o desaparecido de Thiago, há aproximadamente três dias.

Aos militares, as testemunhas ressaltaram que viram a vítima pela última vez, em um terreno baldio, ao lado da casa do suspeito, e que neste dia, perceberam um odor saindo de uma fossa desativa no terreno. Assim que os policiais chegaram no local da ocorrência, abriram a tampa da fossa e encontraram o corpo da vítima, em avançado estado de decomposição.

Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito, indicado pela família de Thiago, e questionado sobre a situação, confessou autoria do crime. A vítima foi morta na última terça-feira (09.05). Aos policiais, o homem relatou que a vítima havia proferido diversas ameaças e palavras de baixo calão contra o suspeito, por meio das redes sociais.

O homem contou ainda que Thiago foi até a sua residência, com uma faca em mãos, no entanto, conseguiu desarmar a vítima e o enforcou. Após identificar que Thiago havia morrido, jogou o corpo do jovem na fossa. Após o relato, o homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.