Dois homens, que não tiveram seus nomes divulgados, morreram em um acidente envolvendo dois veículos de passeio uma motocicleta e uma carreta Volvo na madrugada deste sábado (13), na BR-163 em Sinop.

Segundo informações, a Rota do Oeste foi acionada às 4h28 para o atendimento a uma ocorrência no km 810. Ao chegar no local, a equipe de regaste constatou a morte de dois homens que estavam em uma motocicleta.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Os demais envolvidos saíram ilesos da colisão e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.