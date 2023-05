Rodrigo Meniezo Fernandes, 20, foi morto com uma facada no peito pelo próprio irmao de 17 anos durante desentendimento por conta de comida na noite de sexta-feira (12), no bairro Nova Aliança em Sorriso.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 21h30 para atender uma denúncia de homicídio. Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima caída em frente a residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que ele já não tinha mais sinais vitais.

Seu irmão o responsável pelo crime estava sentado na calçada próximo ao corpo, ele relatou que ambos se desentenderam por conta de comida, ele queria hambúrguer e o Rodrigo pipoca. Em meio a discussão ele desferiu uma facada no peito do irmão que ainda tentou correr, mas acabou caindo na porta da casa.

Diante da situação o adolescente foi apreendido e encaminhado a delegacia para as providências que o caso requer. Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.