Um jovem de 18 anos morreu, na noite deste sábado (13), após trocar tiros com policiais da Rondas Ostensivas e Táticos Metropolitana (Rotam), em Cuiabá. Horas antes, ele e um comparsa roubaram um carro e sequestraram o motorista.

A Polícia foi acionada para a ocorrência por volta das 23h. A solicitação dizia que a dupla roubou um Ônix e sequestrou o motorista. Na sequência, eles deixaram a vítima em uma região de mata próximo ao Condomínio Belvedere.

Durante diligências, os militares localizaram o veículo trafegando pelo bairro Altos da Serra e tentaram abordar os criminosos, mas eles não obedeceram e fugiram em alta velocidade. Após a perseguição, eles desceram do veículo e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Já no veículo, a polícia localizou o suspeito ferido ainda com sinais vitais. O comparsa dele conseguiu fugir pela mata. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o criminoso não resistiu.

Com eles foi apreendido um revólver calibre .32 e o veículo roubado. De acordo com a Polícia, o jovem não possuía passagens criminais.

O caso será investigado.