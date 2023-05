Um gravíssimo acidente ocorreu na no início da noite de ontem sábado (23), na MT-320, próximo ao município de Nova Canaã do Norte. Adenilso Lopes Mateus, 45 anos, morador de Colíder, acabou falecendo no local do acidente.

Ele conduzia uma moto Honda Brasil e durante uma ultrapassagem, acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com um caminhão Baú. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou no local o homem já estava sem sinais vitais. O local foi isolado e a pista ficou interditada até a chegada da Politec.

O caminhão teve a frente bastante danificada e a moto também ficou bastante avariada.