O juiz Leonardo Pitaluga, em atuação na Vara de Execução Penal, autorizou viagem do ex-presidente da Assembleia Legislativa (ALMT), atual colaborador premiado, Jose Riva, entre os dias oito e 10 de maio, à cidade de Ji-Paraná, em Rondônia.

“Em análise dos autos, observo que o penitente não violou as condições impostas para o cumprimento de pena no atual regime. Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, autorizo o reeducando a se deslocar até o município de Ji-Paraná-RO”.



O acordo de delação firmado por Riva prevê, no estágio atual, dois anos e seis meses no regime semiaberto diferenciado, com uso de tornozeleira e recolhimento domiciliar entre 22h e 6h.



O ex-deputado já havia recebido liberação para se deslocar, sem prévia autorização, para os municípios de Rosário Oeste, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Água Boa, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Nobres.



Como condição à viagem ao município de Rondónia, Riva deve acostar aos autos os comprovantes de passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos gastos com combustível (no caso de veículo próprio).