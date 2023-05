O caso aconteceu em Tabaporã , na sexta-feira (12). Vários produtos e acessórios de pesca foram encontrados no veículo da vítima.

Um homem de 40 anos morreu após o suv Toyota SW4 que dirigia cair no Rio dos Peixes, em Tabaporã nessa sexta-feira (12). O homem era vendendor de produtos de pesca na região e no veículo foram encontrados vários produtos e acessórios.

Narra a ocorrência que uma guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito. No local, constatou-se que veículo da vítima havia caído da ponte, que passa sobre o Rio dos Peixes, na rodovia que liga o município ao Distrito de Nova Fronteira. O carro ficou completamente submerso.

Com a ajuda de uma escavadeira foi possível retirar o veículo de dentro do rio, juntamente com o corpo do condutor. Conforme informações, a vítima era morador de Goiás e trabalhava vendendo produtos de pesca na região. A perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para a realização dos procedimentos necessários e encaminhou o corpo da vítima para Tabaporã.

O caso está sendo investigado.