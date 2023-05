Heitor Brito Wuaden, 3, morreu horas depois de ser encontrado dentro do veículo dos pais na tarde de sábado (13), em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá). O menino era autista e tinha costume de brincar dentro do automóvel.

Segundo informações a ocorrência foi registrada às 15h. A mãe relatou que havia chegado em casa com o filho no início da tarde, eles foram tirar um cochilo quando ela percebeu que ele teria acordado e foi o procurar, encontrando dentro do carro, onde ele costumava brincar.

Heitor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu a madrugada do domingo de dia das mães. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia para constatar a causa precisa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.